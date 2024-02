El Govern no contempla que el Hard Rock sigui un «escull» per aprovar els pressupostos

El Govern no contempla l'opció que el projecte del Hard Rock sigui cap «escull» per aprovar els pressupostos del 2024. Així ho ha assegurat la portaveu, Patrícia Plaja, durant la roda de premsa d'aquest dimarts a Palau, posterior al Consell Executiu. Plaja ha afegit que «no hi hauria cap motiu» perquè el Govern i els grups parlamentaris no poguessin "repetir l'operació" de pactar i aprovar els comptes d'enguany.

Així mateix, la portaveu ha assegurat que «no hi ha correlació directa» entre els pressupostos de la Generalitat i els de Barcelona, després que el govern de Jaume Collboni (PSC) hagi superat el primer tràmit del comptes gràcies als vots favorables d'ERC i BComú.

La portaveu del Govern ha reiterat que no contempla que el Hard Rock sigui cap «escull», i ha argumentat que l'executiu «té paraula». Plaja ha remarcat que el Govern ha complert els seus compromisos amb els grups amb qui va pactar els comptes del 2023 (PSC i En Comú Podem).

Plaja també s'ha mostrat «optimista» de cara a pactar els pressupostos amb els grups suficients. De fet, la portaveu ha subratllat que espera que «els propers dies» l'aprovació dels pressupostos sigui ja una «realitat». Finalment, Plaja ha insistit que els comptes del Govern i els de Barcelona són «carpetes diferents i separades».