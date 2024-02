El Cor Scherzo homenatja a García Lorca amb Anabel Montesinos a la guitarra

El proper dissabte 24 de febrer a les 20.00 h a l’Auditori Josep Carreras, el Cor de Cambra Femení Scherzo, juntament amb la guitarra d’Anabel Montesinos, interpretaran el concert “Corazón malherido por cinco espadas”, un homenatge a Federico García Lorca, dirigit per Jordi Casas Bayer.

La poesia de Federico Garcia Lorca ha representat, per la força dels seus ritmes i pels colors de les seves imatges, un excel·lent pretext per a molt compositors per tal de posar-hi el vestit de la seva música. Un bon exemple n’és el concert que ens oferirà el Cor Scherzo, amb l’acompanyament d’una guitarra, l’instrument més simbòlic en la lírica del poeta de Granada. Les obres de Castelnuovo-Tedesco, Manuel Oltra i Alejandro Yagüe seran un fidel testimoni d’aquest maridatge.

Les entrades tenen un cost de 15 euros i es poden adquirir al web https://entrades.vila-seca.cat i al vestíbul de l’Auditori Josep Carreras des d’una hora abans de l’inici del concert.