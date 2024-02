Els comuns endureixen el seu discurs sobre els Pressupostos i exigeixen el «tancament» del Hard Rock

Els comuns han endurit el seu discurs sobre l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, han precisat que el que volen és el «tancament» del projecte del Hard Rock a Tarragona i han advertit que «si el PSC i ERC volen convertir Catalunya en un parc temàtic, que no comptin amb nosaltres».

La posició dels comuns ha estat expressada aquest dilluns pel portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, en una roda de premsa en què ha puntualitzat que el Hard Rock «és línia vermella» i que ningú no ha d'esperar un «sí» o una abstenció del seu grup als pressupostos si el projecte segueix endavant.

Mena ha volgut aclarir per què ara el Hard Rock és «línia vermella» per als comuns, tot i que no figuri cap partida pressupostària destinada a aquest projecte, i l'any passat no ho era sense que tampoc figuressin diners pressupostats que anessin a parar a la construcció del complex d'oci projectat als municipis de Salou i Vila-seca (Tarragonès).

La diferència, ha explicat, és que ara «hi ha a Catalunya una situació d'emergència per sequera» i hi ha càlculs que indiquen que el complex del Hard Rock podria consumir tanta aigua com una petita ciutat com Reus (Baix Camp), per exemple.

«No facilitarem, amb un vot afirmatiu o una abstenció, l'aprovació dels pressupostos si hi ha Hard Rock», ha insistit el portaveu dels comuns abans d'afegir que «és de sentit comú arxivar aquest projecte».

Catalunya en Comú retreu al PSC que pressioni ERC per tirar endavant macroprojectes com els del Hard Rock i el Quart Cinturó, ha indicat Joan Mena, que «perpetuen un model caduc de mobilitat, profundament capitalista i depredador del territori, mentre que la planificació per ampliar la xarxa de ferrocarril és la mateixa que fa vint anys».