Vila-seca ja ho té tot a punt per la Festa del Seguici aquest diumenge

El Pla Educatiu d’Entorn per a famílies, organitzat des de la regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Vila-seca, torna a celebrar aquest proper diumenge la Festa del Seguici de Vila-seca. A partir de les 10 del matí el Jardí del Castell s’omplirà dels elements del seguici com ara els gegants, els diables, els Xiquets de Vila-seca, el Cavall Alat, els trabucaires o les danses de l’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina.

Aquesta activitat, pensada per a famílies, comptarà amb tallers, jocs i festa popular perquè els més petits en puguin gaudir i, a la vegada, conèixer la cultura i les tradicions de Vila-seca.

L'activitat és gratuïta, oberta a tota la comunitat educativa: famílies, equips docents dels centres, associacions de pares i mares, alumnes, i públic en general. Les activitats del Pla Educatiu d’Entorn per a famílies tenen com a objectiu facilitar el compromís personal dels pares amb la formació, creixement i desenvolupament dels infants. Per aquest curs 2023-2024, el Pla Educatiu d’Entorn acull una vintena d’activitats que s’allargaran fins el 16 de juny