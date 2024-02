Torredembarra talla l’av. Catalunya per la instal·lació d’una nova línia de subministrament elèctric

L’avinguda de Catalunya estarà tallada a la circulació per obres la setmana vinent amb motiu d’unes obres per a la instal·lació d’una nova línia de subministrament elèctric que ha de dur a terme Endesa. La via alternativa per als vehicles que accedeixen al municipi des de l’antiga carretera de la Riera és el carrer de l’Onze de setembre.

Afectacions

Pel que fa als contenidors d’escombraries que es troben ubicats a la cantonada av. Catalunya amb Camp Vell, es traslladen provisionalment on es troba la bateria d’av. Catalunya amb Camí dels Munts.

La línia de bus urbà pot patir retards sobre l’horari habitual a causa de les afectacions al trànsit.

Un cop finalitzades les obres de l'avinguda de Catalunya es durà a terme una altra actuació al carrer de la Muralla, sense afectació al trànsit.