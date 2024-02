Vila-seca presenta les 219 actuacions que han de definir la ciutat del futur

Aquest dimecres, l’alcalde de Vila-seca, Pere Segura, va presentar en roda de premsa a l’Ajuntament el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2023-2027. Aquest document consta d’un total de 219 propostes d’actuació, distribuïdes en 10 eixos de treball, que tenen com a horitzó l’actual mandat. El batlle va explicar que el document ha de servir per tenir «un futur més planificat», assegurant que aquest full de ruta els dona «mètode, previsió, planificació i organització».

Les més de dues-centes actuacions recollides en el PAM han estat treballades a partir del programa de l’equip de govern i amb aportacions dels tècnics municipals. També incorporen tretze propostes que són fruit de l’acord amb altres grups municipals.

Els grans projectes

El full de ruta de l’Ajuntament recull alguns dels grans projectes del mandat, com són l’execució de les obres de remodelació del Frontal Marítim, la transformació de l’Estadi Municipal o l’impuls d’un nou projecte a la zona del Parc Aquàtic – Pacha.

En l’àmbit del transport i la mobilitat, l’Ajuntament té entre les seves prioritats la nova estació urbana, així com la implantació de la nova estació intermodal Vila-seca–Aeroport. Encara en l’àmbit del transport, el PAM també recull la intenció que la Plana pugui tenir una parada del Tramvia del Camp.

«Aquesta és una qüestió imperativa, i ens hi implicarem de valent perquè sigui una realitat», explicava Segura. També en el nucli de la Plana, es preveu començar a treballar en el futur vial que haurà de connectar el nucli amb Vila-seca i l’estació intermodal d’alta velocitat.

Un altre projecte de gran impacte recollit en el PAM vila-secà és la redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbana (POUM), que, segons va detallar Segura, «entrarà de manera imminent en la fase de licitació». L’alcalde va subratllar que aquest serà «un element cabdal» per a la ciutat del futur, si bé va admetre que «tot i que voldria tenir-lo aprovat en aquest mandat, aquest és un treball que es pot allargar durant més anys perquè no depèn només de nosaltres».

En l’àmbit de l’educació, el PAM recull la voluntat de treballar per a la reconversió de les escoles de primària en escoles-instituts, alhora que preveu impulsar la construcció de nous equipaments esportius, entre els quals un pavelló lleuger a Vila-seca o unes pistes de pàdel a la Plana. En l’àmbit de la seguretat, el pla de treball preveu la incorporació de nous sistemes de videovigilància dotats amb intel·ligència artificial i l’aprovació de l’ordenança de civisme.

A la Pineda, per la seva banda, es preveu iniciar la transformació del passeig de Pau Casals des del carrer d’Hipòlit Lázaro fins a la plaça de la Unió Europea. En l’àmbit d’actuacions amb el Port, l’horitzó està definit pel futur contradic dels Prats i la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL), on l’Ajuntament hi veu una gran oportunitat per a la generació de nous llocs de treball.

Un document obert

Pel que fa a la velocitat d’implantació dels projectes que es van presentar, Pere Segura va explicar que «aquesta estarà condicionada pels recursos disponibles». Finalment, l’alcalde va acabar la seva intervenció subratllant que el PAM «és un document obert», tot mostrant la seva predisposició a què es pugui complementar «amb noves aportacions de la resta de grups».