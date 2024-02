Comença el trasllat de les torres elèctriques de les zones poblades de Roda de Berà i Creixell

A finals d’octubre de 2022 es van donar els primer passos del projecte de la variant de la línia elèctrica 110 kV SE Tarragona-SE la Geltrú i SE Altafulla-SE Garraf, per a traslladar les torres d’alta tensió fora de les zones poblades.

En aquell moment, es van reunir a l’Ajuntament representants tècnics de la Generalitat de Catalunya i d’E-Distribución Redes Digitales amb els propietaris afectats per a realitzar l’aixecament de les actes prèvies a l’ocupació de les finques per on discorreria el nou traçat de les torres elèctriques al terme municipal de Roda de Berà.

No hi havia hagut cap moviment més fins ara, quan s’han iniciat els primers treballs, amb el moviment de terres, en una zona propera a la Deixalleria i a l’AP-7. Per fi, la demanda històrica de l’Ajuntament i de tants veïns i veïnes serà aviat una realitat.

Actualment, un total de 33 torres creuen els municipis de Roda de Berà i de Creixell, des del límit amb El Vendrell i fins a la urbanització Poblamar, de la Pobla de Montornès. Travessen zones residencials, a Roda de Berà els barris de Les Torres i de Berà Mar, motiu pel qual l’objectiu principal del projecte és allunyar-les el màxim possible dels habitatges.

El nou traçat, de 6,4 quilòmetres, necessitarà 26 noves torres, 20 d’elles al terme municipal rodenc, més modernes i estretes que les anteriors, i discorrerà quasi paral·lel a l’autopista AP-7. El projecte d’E-Distribución té un cost de 2 milions d’euros. L’avantprojecte inicial va ser redactat fa 10 anys, al 2014, i ha estat modificat en diverses ocasions, convertint-se en el projecte actual, el qual compta amb informes favorables de diferents departaments de l’Estat i de la Generalitat.