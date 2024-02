Salou obre la convocatòria per l’adjudicació de vuit guinguetes

Salou obre la segona convocatòria per a l’adjudicació d’autoritzacions i llicències per a serveis de platges, incloent-hi guinguetes i activitats nàutiques, per a les temporades d’estiu des de 2024 fins a 2031. En aquesta licitació es posen a disposició vuit guinguetes situades a les platges de Llevant, Ponent i Cala la Font, així com serveis d’activitats nàutiques i aquàtiques per a les platges de Ponent, Capellans i Llevant.

Des de l’Ajuntament de Salou expliquen que amb aquesta adjudicació volen fer «una aposta decidida perquè els serveis oferts siguin de la màxima qualitat i estiguin en harmonia amb el paisatge». Per aquest motiu, s’exigeix als participants que les seves propostes compleixin amb criteris estètics i tècnics específics en termes de disseny, materials i qualitat del mobiliari i instal·lacions.

Per assegurar una major diversitat en l’oferta de serveis, es limita que un mateix adjudicatari pugui obtenir més d’una autorització o concessió demanial, permetent així que cada concursant presenti només una proposta entre tots els serveis oferts. A més, es restringeix la participació en el concurs a aquells que en la convocatòria anterior van retirar la seva oferta sense justificació o que tinguin deutes pendents amb l’Ajuntament.

D’altra banda, des del consistori salouenc expliquen que a la platja de Ponent es milloraran els accessos per a persones amb mobilitat reduïda i es crearà una zona d’ombra amb aigua dolça i es faran les adaptacions necessàries perquè es converteixi en una «platja sense motor», creant així un entorn més agradable i accessible per a aquells usuaris que busquen una experiència de platja més tranquil·la i lliure de molèsties acústiques.