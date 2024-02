El Catllar celebrarà el Carnaval aquest dissabte

El Carnaval del Catllar se celebrarà el proper dissabte, 17 de febrer. La concentració de comparses i disfresses serà a les 17:00 hores a l’Institut Escola L’Agulla. La rua, amb animació d’Anna Mateu, arrencarà mitja hora després. L’itinerari és el següent: carrer de França, carrer del President Macià, carrer Prat de la Riba, carrer 11 de setembre, carrer camí de la Font fins arribar a la Torre d’en Guiu.

A la Torre d’en Guiu hi haurà berenar i obsequi pels nens i nenes disfressats. I des de les 19:00 a les 2:00 hores continuarà la festa amb Mass Islike-The Goliards Collective i DJ Strombo. Hi haurà servei de barra i, entre les 21:30 i la 1:30 hores, estarà instal·lat el Punt Lila, espai destinat a informar, sensibilitzar, prevenir i atendre les violències masclistes així com lluitar contra les actituds i comportaments sexistes.