Torredembarra celebra un dels seus Carnavals amb més participació

Torredembarra ha celebrat un dels Carnavals amb més participació dels últims anys. El passat cap de setmana més de 1.500 persones van ballar i desfilar pels carrers de la Torre. El regidor de festes, Xavier Suárez, ha assegurat: «Estem molt contents, tots els actes han estat massius, tant la benvinguda de Ses Majestats Carnestoltes, fins a la rua, que ha estat espectacular i el nivell era molt alt». El regidor també ha volgut felicitar les colles: «Per la feina feta i la implicació en tots els actes. La festa no només la fa l'Ajuntament sinó que es fa entre tots i això és un tret identitari del Carnaval de la Torre».

Concretament, el dissabte 10 de febrer van aplegar-se 16 carrosses i 4 comparses. Diumenge, la xifra de participants va ser similar a la del dia anterior, només hi va haver la baixa d'una comparsa. A més, durant els dos dies als participants els ha acompanyat la carrossa de Ses Majestats Carnestoltes, que aquest any era nova.

Premis

La carrossa Disbauxa s'ha emportat els premis de millor carrossa, maquillatge, disfressa, coreografia i idea original. En segona posició, com a millor carrossa ha quedat La Ferralla i Los Tintineadores en tercer lloc. La comparsa guanyadora ha estat Torrembolics. Seguida pels Amics de la Nou i en tercera posició la Matinada. El reconeixement al tema més satíric ha estat per a la carrossa Spaindereta. Suárez ha destacat el gran nivell dels participants del Carnaval de la Torre: «Any rere any les carrosses se superen i dediquen molts recursos, tant materials com personals. És un goig veure-ho i per això cada any hi ha més participants. Cal felicitar les colles perquè no només les carrosses són boniques i extraordinàries, sinó que les disfresses també».

Concurs de mascotes

Al 20è concurs de mascotes han participat 17 animals que per primera vegada estrenaven la plaça de Catalunya durant el matí de dissabte. S'han repartit premis a la parella més original, a la mascota més elegant, a la més glamurosa i a la millor disfressa en família entre d'altres.

El Carnaval de Torredembarra finalitzarà aquest dimarts, 13 de febrer, amb el solemne enterrament i sardinada. La comitiva fúnebre per donar l'adeu a Ses Majestats Carnestoltes sortirà a les 19 h de l'avinguda de Pompeu Fabra i acabarà a la plaça de Mossèn Joaquim Boronat. El preu serà 1,5 € fins a exhaurir existències.