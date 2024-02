Salou, nominat al prestigiós premi ‘Destinació Excel·lència Turística’

Salou s'ha destacat una vegada més, en el mapa turístic nacional al ser nominat en la categoria Premi Destinació Excel·lència Turística, dins del marc dels reconeguts Premis Mencey Futurista d'Honor 2024. Aquest guardó és concedit per FUTURISMO, l'XI Fòrum per a Empresaris i Professionals del Turisme d'Espanya, una iniciativa de FUTURCAN MARKETING & EVENTOS S.L., que busca reconèixer els principals actors del sector turístic per la seva contribució excepcional al desenvolupament i la innovació, en aquest àmbit.

Els Premis Mencey Futurista d'Honor són un referent en el sector turístic, ja que distingeixen professionals, empresaris, empreses i destinacions que han demostrat una trajectòria destacada, innovació en gestió, compromís social i sostenibilitat, lideratge turístic, adaptació i resiliència, i la promoció de valors i autenticitat en les seves comunitats.

Només els empresaris i professionals del sector turístic podran participar en la selecció dels guanyadors, mitjançant una votació online, fins al dijous 15 de febrer.

La cerimònia de lliurament dels Premis tindrà lloc durant la celebració de Futurismo 2024, els dies 25 i 26 d'abril de 2024, a l'Auditori Infanta Leonor de Los Cristianos, Arona, a Tenerife.