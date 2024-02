Retards d'uns vint minuts en els trens entre Tarragona i Reus pel tall de fibra òptica que afecta la senyalització

Els trens que circulen entre Tarragona i Reus registren retards d'uns 20 minuts de mitjana per una incidència que afecta la senyalització, provocada pel tall de fibra òptica, segons ha informat Adif. El tall s'ha produït entre Bifuració Vila-seca i Reus. Personal d'Adif treballa per solucionar la incidència al més aviat possible.