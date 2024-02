El Carnaval omplirà de llum i confeti els carrers de Roda de Berà aquest cap de setmana

Se celebraran les tres tradicionals rues, una d’elles a la zona costanera.

La Gran Rua de Carnaval aplegarà la participació de més de 1.200 persones, amb setze carrosses i una comparsa, moltes d’elles vingudes d’altres municipis.

Roda de Berà viurà aquest cap de setmana un Carnaval multitudinari. La celebració s’iniciarà dissabte al matí, amb la Rua de platja. Les carrosses participants, un total de vuit, es donaran cita a la plaça Luis del Olmo per començar la rua a les dotze del migdia. Recorreran la plaça Mediterrani i el passeig del Port Esportiu, fins a arribar al passeig marítim de Costa Daurada.

La Gran Rua de Carnaval arribarà dissabte a la tarda, a partir de les sis. Hi participaran setze carrosses i una comparsa, formades per 1.210 persones de totes les edats, set d’elles de Roda de Berà i la resta vingudes d’altres municipis com ara l’Arboç, Torredembarra, Altafulla, El Vendrell, Banyeres del Penedès, la Pobla de Montornès i Albinyana.

El recorregut ha patit una petita modificació, degut a l’elevada participació, i els participants ballaran per l’avinguda Sant Jordi, la plaça Catalunya, l’avinguda Fèlix Martorell, el carrer Navas de Tolosa i Joan Carles I, per finalitzar a la plaça de l’Ajuntament. Allà el Rei Carnestoltes llegirà els seus versots.

La festa, però, no acabarà aquí, i a partir de les onze de la nit el Casino Municipal acollirà una gran festa de Carnaval, amb els deejays Quiles, Cristian Live, David Now i Jordi Romero. L’entrada serà gratuïta i hi haurà servei de bar i guarda-roba.

Diumenge, com és tradició, serà el torn dels més menuts amb la Rua infantil i la reeixida festa infantil amb batalla de confeti al pavelló municipal. A partir de dos quarts de sis, les carrosses sortiran des de l’avinguda Fèlix Martorell i faran un recorregut diferent al d’anys anteriors, per seguretat, per tal d’evitar passar per davant de la nau de la cooperativa agrícola, recorrent els carrers Marinada, Vendrell, Reina Sofia i Joan Carles I, fins a la plaça de l’Ajuntament. Dins del pavelló els hi esperarà una festa amb batalla de confeti, xocolata desfeta amb coca per a tothom, i animació infantil amb la Susanita Pinceles.

Dimecres de cendra

El regnat d’en Carnestoltes arribarà a la seva fi el dimecres 14 a partir de les cinc de la tarda. Gràcies a la col·laboració del Ball de Diables, Roda de Berà s’acomiadarà de Sa Majestat, amb un seguici mortuori, la lectura del testament i la crema del seu fèretre a la plaça de la Sardana.

En finalitzar, l’Ajuntament servirà xocolata desfeta per a tothom.