Torredembarra presenta un pressupost de 27,6 milions d’euros per al 2024

L’Ajuntament de Torredembarra celebrarà un ple extraordinari aquest dijous, 8 de febrer, a les 10 h, en què es portarà a aprovació el pressupost general de la Corporació Municipal per a l’exercici 2024 i la modificació puntutal de la Relació de Llocs de Treball. L’equip de govern ha presentat un projecte de pressupost de 27.653.931 €, el que suposa un increment del 15,28 % respecte al pressupost inicial del 2023.

L’alcalde, Eduard Rovira, ha explicat que es tracta d’un pressupost que s’ha confeccionat d’acord amb l’actual conjuntura econòmica a nivell global: increment de l’IPC, increment dels tipus d’interès, augment de les retribucions dels empleats públics, el compromís de millora dels serveis de recollida de residus i de neteja viària i el compliment legal d’objectius fixats per directives europees.

El capítol de personal es veu incrementat en un 7,41 %, principalment per l’augment d’un 2,5 % de les retribucions dels empleats públics previst pels pressupostos generals de l’Estat i la modificació de la Relació de Llocs de Treball per reforçar diferents àrees. La compra de béns corrents i de serveis incrementa un 26,25 % respecte al pressupost inicial del 2023 en què encara no s’havia incorporat el romanent i se situa en 10.943.840,32 €. També es veuen incrementades les despeses financeres que passen de 234.000 € el 2023 a 437.000 € el 2024, a causa dels tipus d’interès. Amb tot, la ràtio d’endeutament es manté molt per sota del límit legal. Concretament, s’ha previst que el 2024 acabi amb una ràtio del 44,99 %.

Pel que fa als ingressos, cal destacar l’increment de les aportacions d’altres institucions, principalment l’Estat, que passen dels 5.483.181 € previstos el 2023 als 6.434.281 € el 2024. Els impostos indirectes creixen un 11,42 %. Les previsions de recaptació d’IBI són de 10.750.000 €, de vehicles 730.000 € i de plusvàlua 1.350.000 €. En l’apartat de taxes i altres ingressos, l’increment global és del 25,46 %, preveient per al 2024 un total de 5.467.650 € (dels quals 2.000.653,57 € són de la taxa de residus domèstics i 780.000 € de la de residus comercials).

En relació al capítol d’inversions, aquestes creixen un 14,75 %, situant-se en 2.181.401,78 €. Destaquen per al 2024 la primera fase d’urbanització d’un tram de l’antiga carretera de la Riera a l’entorn del nou centre d’assistència primària (367.863,5 €) i la reforma de l’antic Escorxador (236.529,84 €). A més, cal tenir present que resten pendents de realització inversions previstes en exercicis anteriors que es duran a terme aquest 2024 com el cobriment i climatització de la piscina nova (2.458.280,50 €), 526.823 € per a les millores de la pista d’atletisme, 370.544,8 € per a l’skate parc, 228.880,75 € per a la renovació del sistema de climatització del Casal Municipal, etc.