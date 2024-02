El Rei Carnestoltes dona el tret de sortida al Carnaval de la Canonja a dalt d’un mamut

Fins al 13 de febrer, el Carnaval arribarà a la Canonja carregat de festa, gresca i de moltes novetats. La Comissió de Carnaval i la Regidoria de Festes han ideat un programa especial, amb novetats i per a tots els públics. Per començar, ahir ja va arribar Sa Majestat Carnestoltes a la Canonja, acompanyat del DJ Nacho de las Casas, els Teatrerus i centenars de canongins i canongines que van voler participar d’aquest moment tan especial.

El Rei Carnestoltes va arribar pujat damunt d’un Mamut a la Canonja imitant l’arribada de Dalí a Tarragona al 1973. Així es presentava un pregó carregat d’ironia i sàtira, criticant alguns dels últims fets ocorreguts al municipi. La primera tinent d’alcalde, Lucía López va fer el lliurament de la vara d’alcalde al Rei Carnestoltes i aquest va inaugurar el Mammuthus Park a la Canonja.

La novetat d’enguany és la presentació de la Pulla de Sa Majestat Carnestoltes, una representació artística que serà motiu d’escarni i burla durant tot el Carnaval fins a la seva crema el dia de l’Enterrament de la Sardina, que enguany serà un dels elements més significatius del nostre poble. El dijous 8 de febrer, a dos quarts de 5 de la tarda S.M. Carnestoltes i el seu acompanyament musical esperaran als nens i nenes a la plaça del Castell per anar fins a la Rambla de les Garrigues on tothom podrà gaudir d’un berenar de botifarra d’ou amb una sessió musical a càrrec de la Xaranga Tocats de la-la.

La Rua i el concurs infantil de disfresses seran el dissabte 10 de febrer al migdia. La Rua sortirà de la rambla de les Garrigues entre els carrers Escultor Figueras i Poetes Bertran. Comptarà amb molta música i l’acompanyament de diferents personatges i el DJ Nacho de las Casas que amenitzarà aquest viatge. També hi haurà premis.

El dissabte al vespre hi haurà un ball i concurs de disfresses al Poliesportiu Municipal. Començarà a les 11 de la nit i estarà amenitzat per Show Must Go On, un espectacle amb música de totes les èpoques i per a tots els públics. El preu de l’entrada serà de 2 € i es podran adquirir a Codetickets les 24 h i al castell de Masricart els dilluns, dimecres i divendres al matí de 9 a 1 i les tardes de dilluns a divendres de 4 a 8.

És imprescindible autorització i l’acompanyament d’un adult per a menors de 16 anys. Cal recordar que hi haurà premis a les millors disfresses. (No cal inscripció prèvia) La magnífica rua de carnaval serà el diumenge 11 de febrer, amb la sortida a les 5 de la tarda i arribada a la plaça Ernest Lluch, l’itinerari serà el d’anys anteriors. L’entrega de premis s’allargarà fins a les 20’30 h per tal que el jurat pugui veure la rua totalment. La diversió, tant durant la rua com a l’arribada està assegurada.

I el Carnaval posarà el punt i final el dimarts 13 de febrer amb l’enterrament de la sardina. A les 6 de la tarda la Banda de Cornetas i Tambores acompanyarà el seguici des de l’escola fins al Castell de Masricart on tindrà lloc la vetlla fúnebre. Després del crematori acabarà tot amb el mercat de la sardina, amb especialitats gastronòmiques de totes les colles del Carnaval canongí. A tots els actes hi haurà un photocall creat per la Comissió de Carnaval per tal que tothom pugui mostrar la seva cara més carnavalesca.