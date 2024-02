Aturen el desnonament d’una família de Salou a qui ImmoCaixa no ha renovat el contracte de l’habitatge protegit

Una seixantena de persones han aturat el desnonament d’una família de Salou, a qui ImmoCaixa no vol renovar el contracte de lloguer social. Durant els últims sis anys, la Kika, el Toni i el seu fill han viscut en aquest habitatge de protecció oficial que La Caixa va acabar de construir el 2009 per a un termini de 10 anys.

Una data de caducitat que la família assegura que desconeixia, ja que en el moment de la signatura se’ls va informar que quan acabés el termini podrien renovar el contracte o bé comprar l’immoble. Des del Sindicat de Llogateres han alertat que el cas de la Quica no és aïllat i que, fins al 2027, la situació podria repetir-se en 47 pisos més de la mateixa promoció. La comitiva judicial ha ajornat el llançament fins al març.

L’intent de desnonament de la Kika Aguilera i de la seva família ha estat el primer que s’ha portat a terme en aquest bloc de pisos de protecció oficial, ubicat al carrer Frederica Montseny de Salou. Tot i això, des del Sindicat de Llogateres han alertat que aquest podria no ser l’últim, ja que hi ha cinc veïnes més fora de contracte. De fet, dels 80 pisos protegits que té l’edifici, 33 estan buits i 47 estan habitats, amb uns contractes que duraran, com a màxim, fins al 2027.

Des de l’entitat ja han denunciat el que consideren que és una «estafa, dissenyada per fer lucre del privat» a la Generalitat, ja que afecta milers d’habitatges de protecció oficial d’arreu de Catalunya. «Les institucions públiques han de vetllar per garantir que aquests habitatges continuïn sent part d’un parc de lloguer veritablement públic», ha exigit Aldo Reverte, militant del Sindicat de Llogateres, qui ha afegit que ja els han presentat diverses propostes per tal que «obliguin a fer nous contractes de lloguer o bé adquireixin públicament aquests blocs».

En la mateixa línia, s’ha mostrat la Kika Aguilera, qui també ha demanat ajuda a les administracions. «Necessitem que ens ajudin els de dalt, aquí ja no podem fer res més», ha afirmat Aguilera, qui ha detallat que porta des del juny enviant escrits als jutjats per intentar trobar una solució. «Som gent treballadora que paguem el nostre lloguer, però estem limitats, necessitem ajuda», ha exigit aquesta veïna de Salou, qui també ha lamentat que moltes persones ja han marxat del bloc «per por», davant les amenaces rebudes suposadament per part de La Caixa.

Campanya ‘Destapem La Caixa’

De fet, l’entitat fa dos anys que acompanya centenars de llogaters a través de la campanya ‘Destapem La Caixa’, amb l’objectiu d’exigir «una negociació col·lectiva a ImmoCaixa, perquè aturi tots els desnonaments i renovi contractes, anul·li les clàusules abusives dels contractes de lloguer, deixi d’assetjar les llogateres i compleixi amb les seves obligacions de manteniment». Segons Reverte, des del sindicat «continuaran treballant a nivell comunicatiu, institucional, judicial i de mobilització al carrer perquè aquest cas no passi desapercebut i es moguin les fitxes que s’han de moure per resoldre aquesta problemàtica».