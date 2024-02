La 12a Marxa dels Castells del Baix Gaià aplega 1.200 participants

La 12a Marxa dels Castells del Baix Gaià, organitzada per l’Ajuntament d’Altafulla i Running Solutions, s’ha celebrat aquest diumenge 4 de febrer, amb la participació de 1.200 persones, entre les modalitats de marxa i cursa, amb dos recorreguts: 17 i 27 quilòmetres. El temps va acompanyar en un esdeveniment amb sortida i arriba a Altafulla, que ja és un clàssic de l’hivern al Baix Gaià. Una de les novetats d’enguany va ser el vermut electrònic que hi va haver a la meta a la zona de la botifarrada, que estava oberta tant a caminants i corredors, com a les seves famílies.

Segons dades de l’organització, un 50% dels participants van fer la marxa de 17 quilòmetres, mentre que el 53% del total són dones, una dada molt destacable en esdeveniments esportius. La mitjana d’edat era de 52 anys. Un 40% dels participants procedien de fora de la província de Tarragona -un 30% de Barcelona i un 9%, de Lleida-.

Al final va quedar descartada la de BTT, que era una de les novetats d’enguany, perquè hi ha hagut poca demanda, amb una seixantena de persones, i «podia comportar molèsties als caminants». «Després de comprovar com seria participar sobre dues rodes, vam veure que la BTT no tenia cabuda en aquesta prova. L’organització ha tornat els diners de la inscripció als ciclistes que s’havien apuntat, si bé alguns han decidit fer igualment la marxa caminant», apunta el director de la prova, Juanan Fernández.

Per la seva banda, el regidor d’Esports, Àlex Cañas, fa una valoració molt positiva del desenvolupament de la prova tenint en compte l’augment dels inscrits fins a 1.200 persones. «Hi va haver alguns problemes en els avituallaments i també en alguns trams del recorregut per l’acumulació de persones. Són qüestions que hem d’estudiar de cara a l’any vinent perquè sempre hem d’aspirar millorar, però la valoració global és molt positiva», afirma Cañas.