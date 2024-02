Augmenten els delictes penals en matèria de seguretat viària a Constantí durant el 2023

La Policia Local de Constantí es marca com un dels seus objectius principals reduir la sinistralitat i garantir la seguretat vial municipal (dins el nucli urbà, als camins rurals i a les vies de circulació al polígon industrial). Per tal de complir aquests propòsits, durant l’any 2023 es van establir nombrosos controls i es van sancionar les infraccions observades, obrint un total de 69 diligències penals relatives a la seguretat viària, destacant la conducció sense carnet (tant per pèrdua de punts com per mai haver-lo obtingut), conduir sota els efectes de l’alcohol i/o substàncies estupefaents i les relatives a conduccions temeràries.

En comparació amb les dades de les diligències penals relatives a la seguretat vial instruïdes al 2022 per la Policia Local, s’observa que van ser un total de 49. Per tant, durant l’any 2023, el número de diligències va augmentar gairebé en un 41% respecte l’any anterior.

Des de la Policia Local es fixa com a objectiu mantenir aquests controls i es sol·licita una major conscienciació i col·laboració ciutadana per tal de garantir el benestar i la seguretat de tothom.

Nou vehicle per a la Policia Local

Des de principis d’aquest any, la Policia Local disposa d’un nou vehicle: un Ford Kuga model st – line 2.5 híbrid, destinat a cobrir les necessitats del parc mòbil del cos policial i per oferir una millor prestació dels serveis de vigilància i seguretat. Aquesta adquisició s’ha realitzat a través de la modalitat de renting, substituint l’anterior vehicle Nissan Qashqai adquirit l’any 2015.

S’han valorat les característiques tècniques del nou vehicle i s’ha considerat que és el més adient per al desenvolupament de les tasques policials, tant al nucli urbà com a la zona rural del terme municipal. L’automòbil presenta una nova retolació adaptada als models policials de tot Catalunya.