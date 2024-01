El Cós Blanc de Salou comptarà amb un servei d'autobús gratuït

L'Ajuntament de Salou durà a terme una iniciativa inclusiva per a la Festa Major d'Hivern, amb l'objectiu de garantir que tots els residents, independentment del barri on visquin, puguin gaudir, accedir i participar d'un dels actes més emblemàtics de la festa major: el Cós Blanc.

Entenent les dificultats de mobilitat que poden afrontar alguns veïns i veïnes, especialment aquelles persones que viuen en zones més allunyades del nucli urbà, s'ha previst un servei especial d'autobús gratuït per facilitar l'accés a aquest punt àlgid de la festa.

El dissabte que ve, dia 3 de febrer, dos autobusos especials estaran disponibles per transportar els residents des dels barris perifèrics fins a la Plaça Europa, molt a prop del cor de la celebració. El primer servei sortirà a les 16:30 h i el segon a les 17:30 h, cobrint una ruta pensada per abastar àmpliament les zones residencials, incloent-hi la carretera de la Costa, pel carrer Replanells, la carretera del Far, la Urbanització Mirador i el Camí del Racó, passant pels Xalets de Salou.

Per a aquells que desitgin prolongar la seva estada i submergir-se en l'ambient festiu, el servei de tornada des de la Plaça d'Europa està programat per a les 22:00 h i les 23:00 h, assegurant, així, un retorn més còmode i segur al seu domicili.