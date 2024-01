Aturem Hard Rock: Acció Climàtica té 'impossibilitat clara' amb normativa del projecte

La plataforma Aturem Hard Rock ha afirmat aquest dimecres que el Departament d'Acció Climàtica té una «impossibilitat molt clara» per encaixar el projecte a la normativa «si no canvia radicalment».

El col·lectiu s'ha reunit amb responsables del Departament i en sortir de la trobada han explicat que des de l'administració no els han donat terminis sobre l'aprovació del Pla Director Urbanístic (PDU) que ha de permetre desenvolupar el complex. «Aspectes com la connectivitat ecològica segueixen pendents de ser millorats», ha detallat Eloi Redón, portaveu d'Aturem Hard Rock.

«Si portem tres anys intentant modificar un PDU i els informes segueixen sent desfavorables és el moment d'enterrar aquest projecte d'una vegada per totes», ha sentenciat.

La també portaveu de la plataforma, Anna Recasens, ha afirmat que «Hard Rock no es pot fer» per les dificultats d'adaptar el projecte a les exigències tècniques mediambientals i de seguretat química. «Fa més de tres anys que s'intenta modificar el PDU. Això vol dir que fa tres anys que s'està mirant de fer modificacions a mida de grans inversors per quadrar un projecte insostenible a tots els nivells», ha manifestat. Per això, des de la plataforma han reclamat al Govern «enterrar» la iniciativa.

Recasens ha afegit que «demà la meitat del país entra en emergència per sequera». «Que el Govern no s'oposi a un projecte amb una piscina de grans dimensions i un hotel gegant amb el consum d'aigua que comporta, i amb l'impacte social, econòmic i ecològic que tindrà sobre el nostre territori és una irresponsabilitat i una negligència», ha expressat. Alhora, han reivindicat que ha estat «la mobilització popular» qui ha frenat fins ara el complex, que per l'entitat és «nociu i destructor».