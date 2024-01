Tots els detalls del Cós Blanc de Salou 2024

El Cós Blanc de Salou, una de les festes més esperades de la Costa Daurada, arriba aquest any amb emocionants novetats. La més destacada és la seva nova ubicació al Passeig Jaume I, que promet ser l'escenari perfecte per a una celebració plena de color i alegria.

28 Colles i 3.000 Persones Disfressades: Una Festa Majestuosa

Amb la participació de 28 colles i aproximadament 3.000 persones disfressades, el Cós Blanc 2024 promet superar totes les expectatives. Les vistoses carrosses, acompanyades d'un espectacle únic, converteixen Salou en el lloc ideal per a viure la millor festa de la zona.

Cós BlancCedida

Cercavila Deslumbrant: Recorregut i Detalls Importants

La cercavila de lluïment de les carrosses i colles començarà el dissabte 3 de febrer a les 10.30 h. El recorregut inclou carrers com Advocat Gallego, Via Roma, Barcelona, Sínies, Ciutat de Reus, i finalitzarà al carrer Major, oferint una oportunitat única de veure les elaborades disfresses i carrosses en acció.

Espectacle Únic al Passeig Jaume I: Luces, So i Confeti

El Cós Blanc pròpiament dit començarà a les 19 h al Passeig Jaume I. El recorregut passarà per carrers com Illes Balears, Major i Girona, oferint un espectacle de llum i so fascinant. Entre el carrer Girona i Pere III el Gran, els assistents gaudiran de la pluja de confeti, llum làser i una potència sonora impressionant. Les 10 ponts de llum, 120.000 watts de so i 20 canons de confeti prometen una experiència inoblidable.

Un total de 28 colles i 3.000 participants desfilen a la festa del Cós Blanc.Cedida - Aj. Salou

Ballar fins a l'albada: Orquestra Swing Llatí i Cós Blanc Night

La festa no s'acaba amb l'espectacle principal. Al primer tram del pàrquing de la zona blava del Passeig Jaume I, una carpa acollirà un gran ball amb l'Orquestra Swing Llatí a partir de les 23 h. A les 3 de la matinada, arriba el Cós Blanc Night per aquells que no vulguin que la festa s'acabi mai.

Gastronomia i Entreteniment Durant Tres Dies

Del 1 al 3 de febrer, de 12 del migdia a 23 hores, el Passeig Jaume I es transformarà amb estands, terrasses i activitats. Restaurants, música i animació complementaran aquesta experiència única, oferint als assistents una varietat de opcions per gaudir dels tres dies de festa.

Imatges de l'Escola Elisabeth al Cós Blanc de Salou d'una edició anterior.Cedida

Amb una combinació d'entreteniment, música i color, el Cós Blanc de Salou 2024 promet ser una celebració inoblidable que captivarà a residents i visitants per igual. No et perdis aquest esdeveniment únic a la Costa Daurada.