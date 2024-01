Salou comptarà amb un nou institut-escola a la zona del Cap Salou l'any 2025

En una reunió celebrada al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, el director general de Centres Públics, Simó López Xirau, juntament amb l'alcalde de Salou, Pere Granados, i la regidora d'Ensenyament, Julia Gómez, han posat les bases per a la futura construcció d'un centre educatiu a Cap Salou.

La trobada, que també va comptar amb la presència de Joan Manuel Audi, director dels Serveis Territorials d'Ensenyament de Tarragona, s'ha centrat en la reclamació d'una infraestructura educativa que pugui atendre les necessitats dels residents al Cap Salou. L'Ajuntament de Salou, des de fa temps, ha posat a disposició de la Generalitat, els terrenys necessaris per a la construcció del nou institut-escola.

La trobada ha servit per tractar la reclamació d'una infraestructura educativa que pugui atendre les necessitats dels residents al Cap Salou.La Generalitat de Catalunya, per la seva banda, ha assumit el compromís de garantir que per a l'any lectiu 2025/26, els estudiants d'aquella zona puguin començar les classes en aquest nou equipament, apropant així l'educació a l'alumnat resident al Cap Salou.

Aquesta iniciativa és un gran avanç en la resposta a les inquietuds educatives de la zona, proporcionant un accés més fàcil i directe a un ensenyament per a l’alumnat que viuen en l’entorn del Cap Salou.