La Canonja reparteix més de 800 escudelles en l’últim dia de Festa Major

La tradicional escudella popular que celebra cada any la Canonja per la Festa Major de Sant Sebastià va ser un èxit rotund de participació. Als 700 comensals que van poder degustar l’àpat d’hivern a dins del Poliesportiu Municipal s’hi van sumar les 120 persones que van escollir l’opció del «take away» per emportar-se l’escudella a casa, ja que la capacitat de la instal·lació esportiva no permet ampliar l’aforament. «Sabem que l’escudella te molta acceptació entre els canongins i la gent de fora del poble, ja que es van esgotar els tiquets en un parell d’hores, per això vam decidir donar l’opció de recollir el dinar per poder prendre’l cap a casa», ens explica la regidora de festes, Glòria Virgili.

Per 10 euros, els comensals tenien un vermut amb patates i olives i el plat principal de l’escudella tradicional, feta a foc lent i amb moltes hores de cocció. De postres un pastís, la beguda inclosa i el plat de ceràmica de record.

Aquest va ser l’últim cap de setmana de Festa Major i va aplegar tres actes amb molta assistència de públic.

El dissabte va tenir lloc, durant tot el dia, la «Gaming Experience», la novetat d’enguany que ha posat en marxa la regidoria de Joventut i que va reunir prop de 500 joves al Poliesportiu Municipal per competir i jugar als videojocs més reconeguts com el Fifa, el Fornite, el Mario Kars o el Just Dance.

Tot estava perfectament organitzat, amb inscripció prèvia de tots els jugadors i amb lliurament de premis a l’acabar la tarda. El regidor de Joventut, Iván Barceló en fa una valoració molt positiva: «Per ser la primera vegada que organitzem el torneig gaming estem molt contents de l’acceptació. Han passat molt nens i molt joves durant tot el dia, no s’han fet gaires cues i tothom ha pogut jugar al que volia. L’any que ve seguirem en aquesta mateixa línia».

Un altre esdeveniment dirigit al públic jove i que també va concentrar molta gent a l’Skate Parc Municipal va ser el campionat skate i scooter que es va celebrar el diumenge al matí. Salts, piruetes i acrobàcies es van poder veure durant gairebé 6 hores, amb barbacoa inclosa, exhibicions de break i batalla de galls, finalitzant amb el lliurament de premis als guanyadors de cada categoria.