La Pobla de Mafumet realitza la seva tradicional visita i pregària al monòlit de la Mare de Déu del Lledó

Prop de 200 veïns de la Pobla de Mafumet es van desplaçar ahir al matí fins a les instal·lacions de Dow al polígon nord per dur-hi a terme una de les tradicions més arrelades al municipi, com és la visita i pregària al monòlit de la Mare de Déu del Lledó que, des de fa 42 anys, s’aixeca a l’interior del recinte de la companyia. Aquest acte va tenir lloc, com sempre, en el marc de la Festa Major d’hivern que el municipi pobletà dedica a la seva patrona.

La comitiva veïnal va ser encapçalada per l’alcalde, Joan Maria Sardà, i diversos dels regidors municipals, així com pel rector de la parròquia pobletana, Mn. Joan Antoni López Díaz-Cano, junt amb els prop de 200 veïns que van voler participar de la trobada. Tots ells van ser rebuts per Ignasi Cañagueral, Director del Complex Industrial de Dow Tarragona; Julia Echevarría, Directora d’hidrocarburs de Dow Nord; i per una representació del personal d’Operacions de la planta.

Un cop reunits, amfitrions i convidats van compartir la tradicional ofrena floral i pregària al monòlit de la patrona pobletana per a, seguidament, protagonitzar la fotografia de record d’una trobada que va finalitzar amb un dinar de germanor.

Abans de finalitzar la trobada, Ignasi Cañagueral va manifestar que «un any més ens suposa un gran plaer rebre els veïns i veïnes de la Pobla a les nostres instal·lacions, per celebrar-hi un acte tan emotiu com és la visita al monòlit de la Mare de Déu del Lledó, que ens permet compartir una agradable estona amb la comunitat que ens envolta i, també, mostrar què fem i com ho fem».

Per la seva banda, Joan Maria Sardà es va mostrar «agraït que, un any més, Dow ens obri les seves portes per celebrar-hi una de les tradicions més importants del nostre poble, en un acte que ens permet seguir enfortint els vincles que tenim com a societat i perpetuar, un any més, el record de l’antiga ermita de la nostra patrona».

En aquest sentit, el monòlit recorda d’una manera simbòlica l’indret on, fins l’any 1801, les runes de l’ermita de Sant Joan del Codony van acollir la imatge de la Mare de Déu del Lledó, una talla de fusta del segle XIII que actualment és venerada a l’església parroquial del municipi pobletà.