Torredembarra engega una prova per aprofitar els fruits del municipi

Els tarongers de l’Escola Antoni Roig, avinguda de Pompeu Fabra i la plaça del Castell de Torredembarra han estat espigolats per un grup de voluntaris de la Fundació Espigoladors. Es tracta d’una prova pilot per a l’aprofitament dels fruits dels arbres que es troben en espais públics del municipi.

L’han engegat l’Ajuntament i Espigoladors per establir un acord per a la recollida de fruits dels tarongers, les oliveres i els garrofers. Amb aquestes accions, els fruits que no es collirien es converteixen en un recurs alimentari, com ara melmelades en el cas de les taronges amargues que s’han espigolat, amb una finalitat social, evitant que acabin com a residus i lluitant contra el malbaratament alimentari.

En aquest tipus de projectes, el voluntariat que du a terme l’acció d’espigolar forma part del teixit associatiu del municipi i és l’Ajuntament qui es fa càrrec del procés de transformació, com per exemple, convertir les taronges amargues en melmelada, olives en oli, garrofes en farina, etc. Alhora, estableix la seva distribució final amb objectiu social.

Torredembarra compta amb 29 tarongers, 259 oliveres i 152 garrofers en espais públics. Aquesta primera acció a l’Escola Antoni Roig ha comptat amb la visita de la regidora de Sostenibilitat, Angie Muñoz; la d’Acció Social, Marga Rovira, i el de Participació Ciutadana, Joel Ramírez, per conèixer de primera mà el projecte.