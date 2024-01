El passeig Jaume I de Salou serà l’epicentre de la desfilada del Cós Blanc

La desfilada i festa del Cós Blanc és sempre el punt àlgid de la Festa Major d’Hivern de Salou. Enguany, però, aquesta gran festa de llum, so, disfresses i confeti és la protagonista de la principal novetat que s’ha introduït en el programa d’actes. I és que canvia d’ubicació i es durà a terme al passeig de Jaume I. L’acte es farà el dissabte 3 de febrer, començarà a les 7 de la tarda des del passeig i passarà també pels carrers Illes Balears, Major i Girona per a tornar al passeig.

En els seus inicis, la desfilada es duia a terme al carrer Barcelona, una de les artèries principals de Salou. Amb la consolidació i creixement de la festa, ja es va traslladar al carrer Ciutat de Reus, on s’ha dut a terme els darrers anys. Malgrat el canvi, el poder de convocatòria del Cós Blanc –l’any passat va atreure a més de 30.000 espectadors, als quals cal sumar-hi els més de 3.000 participants de les 28 colles implicades–, ha fet necessari un nou canvi d’ubicació.

Des de l’Ajuntament, expliquen que celebrar la desfilada del Cós Blanc al passeig Jaume I permetrà oferir més espai tant al públic assistent com a les colles. Al disposar de més espai, es guanyarà comoditat i, sobretot, seguretat. I és que aquesta és una de les prioritats del consistori. Per això ha treballat per a trobar una fórmula que permeti mantenir intacta l’essència del Cós Blanc, amb les colles com a protagonistes i, a la vegada, sumar en seguretat.

Així mateix, expliquen que el fet de disposar d’aquesta nova ubicació al passeig, els permetrà poder aplegar a més públic. Les previsions indiquen que entre la desfilada i l’Espai de la Festa, en el qual 25 establiments oferiran propostes de restauració i oci de l’1 al 3 de febrer al passeig, podrien passar-hi unes 40.000 persones.

Una festa sostenible

Salou està fent una aposta ferma per avançar en matèria de sostenibilitat i una mostra d’això es podrà veure durant la desfilada del Cós Blanc. Tot el confeti que es llençarà serà biodegradable, de manera que si cap trosset anés a parar a prop de la platja, no suposaria un impacte per al medi natural.

Cós Blanc Xic’s

La desfilada del dissabte a la tarda és el moment culminant del Cós Blanc, però la canalla salouenca té una cita el dia abans, amb la Gran Festa del Cós Blanc Xic’s. L’Envelat s’omplirà de gom a gom, el divendres 3 de febrer, per a gaudir amb l’actuació de Pep Callau; la Confetina, el Rocky i el Pirata Dragut, que faran ballar als més petits, i també als pares. A més, la festa comptarà amb la participació del Grup de Tabalets dels Diables de Salou. Començarà a dos quarts de 6, però les portes s’obriran mitja hora abans.