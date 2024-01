L’humor de José Corbacho i David Fernández enceta la Festa Major de Salou

Els riures seran els grans protagonistes de l’inici de la Festa Major d’Hivern de Salou. El municipi dona avui el tret de sortida a més de 10 dies de gresca, en els quals s’han programat una setantena de propostes gratuïtes pensades per a tots els públics. L’arrancada de la Festa Major es fa amb un dels plats forts del programa: el Pregó. Enguany, els encarregats de convidar a tots els salouencs i salouenques a viure amb intensitat la Festa Major seran dos humoristes de primer nivell en l’escena estatal: José Corbacho i David Fernández.

Corbacho i Fernández, conegudíssims monologuistes i companys en moltes aventures artístiques tant televisives com teatrals, pujaran a l’escenari del Teatre Auditori de Salou per a delectar al públic amb una bona dosi d’humor. El pregó començarà a les 8 del vespre, si bé l’accés al TAS estarà obert mitja hora abans per a l’accés del públic.

En acabar del pregó, els grans protagonistes de la nit es dirigiran a l’exterior del Teatre Auditori, on encendran la Gran Traca d’inici de Festa Major. I tots aquells que tinguin més ganes de riure amb les ocurrències de Corbacho i Fernández podran fer-ho a partir de les 10 de la nit. I és que l’Envelat de la Festa Major, que estarà ubicat al passeig Jaume I, acollirà una Nit d’humor, en la qual l’humorista Tomás García se sumarà als dos mestres de l’humor.

Reivindicar la tradició

Un any més, la Festa Major d’Hivern serà un aparador per a la tradició i la cultura popular. Avui, just després del pregó, es donarà la benvinguda a les noves pubilles i hereu –enguany, alumnes de l’Escola CEIP Salou i de l’IES Jaume I– que representaran Salou, durant dotze mesos.

Al llarg de les pròximes jornades, els elements del Seguici tindran un protagonisme especial. Demà al matí, per exemple, es durà a terme la Cercavila d’elements popular. A la tarda, les entitats de cultura popular oferiran tallers als passadissos del TAS per a donar a conèixer la seva activitat a infants i famílies. Diumenge, serà el torn de la Trobada Gegantera i la ballada de sardanes. El dia 4, els Diables Maleïts, les Bruixes Latemó, el Xaloc i La Morena de Salou ompliran de foc i pólvora els carrers de Salou.