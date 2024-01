Justícia atura la prova pilot amb intel·ligència artificial del centre penitenciari Mas d'Enric

La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha anunciat que s'ha aturat la prova pilot amb intel·ligència artificial del centre penitenciari de Mas d'Enric del Catllar (Tarragonès). El programa s'havia tret a concurs públic amb un pressupost de 200.000 euros i pretenia «detectar patrons conductuals i perfils de risc» dels interns en les presons. En una interpel·lació de la CUP al Parlament, la consellera ha explicat que després d'uns estudis tècnics consideren que és «més prudent» cancel·lar el programa. Ubasart ha recordat que la UE està revisant els usos de la intel·ligència artificial per acordar un reglament. Diverses entitats com l'Organització Mundial contra la Tortura, Justícia i Pau o Irídia s'havien mostrat en contra.

«En aquest moment de reglamentació europea considerem que les administracions públiques no poden estar alienes a aquest debat i el que creiem més prudent és no continuar amb aquest projecte», ha argumentat Ubasart i ha comentat que era una proposta de l'anterior equip que hi havia al capdavant de Justícia i que es va gestar en un moment que «aquest debat no estava tan present».