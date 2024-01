Finalitza la renaturalització del parc de Voramar d'Altafulla

La coalcaldessa i regidora de Medi Ambient d'Altafulla, Alba Muntadas, observant els treballs per reconstruir el cordó dunar del parc de Voramar del municipi, iniciats aquest dilluns.Ajuntament d'Altafulla

L'Ajuntament d'Altafulla (Tarragonès) conclou la darrera fase de renaturalització del parc de Voramar. L'actuació ha suposat plantar vegetació autòctona al cordó dunar reconstruït aquest mes de desembre amb la sorra acumulada els dos darrers anys. La vegetació ha de contribuir a retenir aquesta sorra, creant una barrera natural davant l’onatge així com un reservori per a la platja del passeig marítim.

Es tracta de tamarius, arbustos que planten més enrere, mentre que les herbàcies, més resistents als embats del mar, se situen a primera línia. Les tasques han estat executades per la brigada municipal amb el suport dels alumnes del Pla de Transició al Treball (PTT) d'Altafulla.

«Esperem que quan hi hagi temporals, aquesta duna eviti que entri sorra i aigua al parc i si queda malmesa actuarem per arreglar-la. Caldrà un manteniment de la duna sobretot quan hi hagi temporals, refent la duna i replantant vegetació», ha explicat la coalcaldessa d'Altafulla, Alba Muntadas.

El temporal de l’abril de 2022 va trencar la duna i el fet de no reconstruir-se ha provocat que s'hagi anat degradant i acumulant sorra en aquest parc. El desembre passat es van retirar 350 metres cúbics de sorra i es va reconstruir un cordó dunar d’uns 200 metres de llargada, de punta a punta del parc per protegir-lo dels temporals i mitigar-ne els efectes. També s'ha reconduït l’aigua de la pluja i arran l'últim episodi de pluja, la setmana passada, s’ha comprovat que l’aigua no queda darrera les dunes, una altra font d’erosió.