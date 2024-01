Salou acollirà aquest any la final del concurs de bellesa Miss RNB Espanya

Salou acollirà, del 8 al 14 d’abril, la final de Miss RNB España 2024, el certamen de bellesa organitzat per Reinado Nacional de Belleza. Ahir dimecres, l’alcalde de la localitat, Pere Granados, ho feia públic, en el marc de la celebració de Fitur a Madrid.

El batlle va estar acompanyat per la guanyadora de l’última edició d’aquest concurs, Lola Wilson, Miss RNB España 2023, per Rafael Domínguez, Mister RNB España Internacional 2024, i també per Ángela Ponce, la primera miss transgènere en guanyar una competició de bellesa a l’Estat.

Segons va explicar ahir Granados, les finalistes del concurs estaran tota una setmana a la capital de la Costa Daurada, coneixent els seus atractius i duent a terme nombroses activitats. La primera prova de foc arribarà el divendres, 12 d’abril, a les 8 del vespre. L’Hotel Alannia Salou Resort acollirà a gala preliminar.

L’endemà, dissabte 13, el Teatre Auditori de Salou serà l’escenari, a partir de les 10 de la nit, de la Gala Final del certamen, en la qual es coronarà a la futura reina de la bellesa espanyola de 2024. L’anunci de la unió entre Miss RNB España i Salou es feia en l’espai propi que enguany Salou té a la Fira Internacional de Turisme, Fitur.

Fa anys que el municipi havia reclamat tenir una presència destacada, amb més visibilitat en aquesta fira i enguany, finalment, Salou disposa d’una zona pròpia dins del córner de la Costa Daurada. «Enguany, hem aconseguit tenir marca pròpia a Fitur, perquè si no tens marca, no existeixes», afirmava amb rotunditat, Pere Granados.

Públic madrileny

La presència de la marca Salou a Fitur coincideix amb l’inici d’una estratègia per a captar el públic madrileny. «L’àrea de Madrid té una població de 7 milions d’habitants. És la zona amb la renda per càpita més alta d’Espanya i creiem que és un mercat que hem d’explorar i atraure», explicava el batlle.

Granados posava èmfasi en la proximitat entre la capital i Salou, gràcies a la connexió amb l’AVE, i també amb vehicle privat, com un dels grans punts forts que pot facilitar que la nova aposta turística salouenca qualli. A tot això, cal sumar-hi la nova campanya promocional, Salou siempre sorprende, que vol mostrar als visitants madrilenys, però també de la resta de l’Estat i del conjunt d’Europa que Salou té molt per a oferir els 365 dies a l’any.