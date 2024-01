La llum com a material d’arquitectura

Llum BNC és un festival d’arts lumíniques organitzat per l’Ajuntament de Barcelona. Amb el pas dels anys, aquest certamen europeu de referència en l’àmbit de les arts lumíniques s’ha convertit en cita ineludible per a milers de persones, que omplen el barri del Poblenou i els voltants de les Glòries per contemplar les instal·lacions lumíniques d’artistes de reconegut prestigi internacional, així com de les propostes de les principals escoles d’arquitectura i disseny de la ciutat i dels artistes locals.

En l’edició 2024, el Festival Llum BCN comptarà amb un treball pensat i dissenyat a Vila-seca. Es tracta de Lux Domus, una obra de Josep Poblet Ventura. «Aquesta proposta neix de l’intent de recrear aquella sensació que tenim quan entrem en determinats espais –que, en el meu cas, han sigut les esglésies, tot i que deslligades del component religiós–, de sentir-nos refugiats, acollits», explica el Josep.

La idea bàsica de Lux Domus, doncs, és la construcció d’aquest espai que ens convida al recolliment, amb la singularitat que Poblet l’ha pensat utilitzant la llum com a material de construcció: «normalment, identifiquem les arquitectures amb materials rígids o sòlids, com el ciment o el ferro. La llum és traspassable, no fa fronteres, i per això vaig pensar que seria interessant fer-la servir».

La instal·lació de Poblet es podrà visitar de manera gratuïta a l’espai número 13 del Festival, al carrer d’Espronceda número 142-146, divendres i dissabte de 18.30 a 23.30 h, i diumenge de 18.30 a 23 h. «La idea és que sigui una cosa molt transitable, habitable, que es pugui passejar per sota dels arcs i tenir aquesta sensació de ser en un lloc gairebé místic», subratlla el dissenyador.

Josep Poblet Ventura va cursar els estudis d’economia i violí, però es va acabar decantant pel disseny. Després de fer un màster a l’Escola Elisava de Barcelona, va estar treballant en diversos estudis de disseny fins que va decidir establir-se per compte propi, primer a Barcelona i des del 2022 a Vila-seca. En l’actualitat combina la docència en escoles de disseny i la col·laboració amb altres estudis amb l’activitat del seu propi estudi.