Torredembarra viurà un Carnaval de rècord amb més de 2.000 participants

Un Carnaval de rècord. Més de 2.000 persones, 20 carrosses i 3 comparses, aquestes són les xifres destacades de la celebració d’aquest 2024 que arriba a la seva 44a edició, del 8 al 13 de febrer. La programació d’actes es va presentar aquest dilluns, 22 de gener, al vespre, a l’Espai Cultural de la Sala del Mar, en el marc d’un programa especial d’Ona la Torre, en format tertúlia amb la participació de representants de les diferents colles.

El regidor de Festes, Xavier Suàrez, ha explicat que el programa segueix el format ja consolidat d’altres anys, tot i que s’ha apostat per recuperar el divendres a la tarda com a data fixa per a la rua infantil (en altres ocasions s’ha fet en dijous a la tarda o dissabte al matí), traslladar l’emplaçament del Concurs de Mascotes Disfressades de dissabte al matí a la plaça de Catalunya afegint al final un vermut carnavalero i avançar mitja hora la sortida de la Gran Rua de Carnaval de dissabte (20 h).

Un altre aspecte que ha destacat el regidor Xavier Suàrez, és la confecció per part de l’Ajuntament d’una nova carrossa destinada a Ses Majestat Carnestoltes, més a l’alçada de l’esdeveniment i la creació d’un jurat amb professionals de diferents àmbits (fusteria, moda, coreografia, etc.). De fet, les persones interessades encara poden presentar la seva sol·licitud fins al 28 de gener.