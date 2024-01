La reforma dels vestidors de la piscina vella i el tennis de Torredembarra finalitzarà la primera setmana de febrer

La primera setmana de febrer. Aquesta és la nova data amb què treballa l’Ajuntament de finalització de les obres de reforma dels vestidors de la piscina vella i el tennis. Aquesta actuació ha patit un retard a causa d’un problema d’execució amb la base de morter del paviment.

La regidora d’Esport, Berta Castells, ha explicat que la base de morter presentava unes fissures degut a la retracció i assecatge, que en un primer moment es van segellar i reparar superficialment. Però en la preparació i polit per aplicar la pintura del paviment s'ha comprovat que no hi havia prou garanties d’assolir un bon acabat i estètica final. Per aquest motiu, s’ha refet la base amb l’objectiu de garantir-ne la qualitat. Aquest fet, però, no comportarà un sobrecost per a l’Ajuntament.