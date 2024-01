L'Ajuntament d'Altafulla repara el tram central del passeig marítim danyat pels temporals de la tardor

L'Ajuntament d'Altafulla (Tarragonès) ha iniciat aquest dilluns les obres de reparació del tram central del passeig marítim i de l'escullera que el protegia danyats pels temporals de la tardor passada. Està previst retirar les pedres col·locades per evitar danys majors al passeig i es reaprofitaran per reconstruir l'escullera. L'obra, de fet, complementa l'actuació urgent del Servei de Costes del Ministeri per a la Transició Ecològica, que va reparar els dos extrems des l'escullera. En aquest cas, però, és el consistori qui s'encarrega d'executar i finançar l'actuació per garantir la seguretat dels vianants i visitants. Hi invertirà uns 80.000 euros més IVA -uns 96.800 en total- i la previsió és de tenir enllestir-la abans de setmana santa.

Les obres han començat aquest dilluns amb la retirada dels blocs de pedra ubicats per protegir el que quedava de passeig i evitar noves esllavissades, segons ha explicat la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Altafulla, Alba Muntadas. A partir d'aquest dimarts, s'actuarà ja directament sobre l'escullera donant continuïtat a les actuacions efectuades pel govern espanyol als extrems de l'estructura.

Segons Muntadas, es tracta d'una actuació complexa perquè obligarà a "jugar" amb les pedres posades per contenir els danys i caldrà analitzar bé com reutilitzar-les. L'espai del passeig marítim recuperarà la seva amplada anterior amb una llosa de formigó i es reforçarà l'escullera per fer-la més segura i que pugui resistir davant de nous temporals. També s'habilitaran els accessos a la platja. Amb tot, la regidora ha precisat que el mur de pedra que separava el passeig i l'escullera no es reconstruirà sinó que s'habilitarà un altre tipus d'estructura de seguretat.

Les obres podrien allargar-se entre un mes i un mes i mig, segons les previsions del govern municipal. La idea és poder disposar del passeig restaurat i la zona de platja "en condicions òptimes" per rebre, principalment, els visitants que arribin a partir de setmana santa.

Aconseguir la concessió per seguir actuant

Amb tot, Muntadas ha recordat que el consistori treballa també en el front administratiu per tramitar la concessió que els permeti actuar en una zona de domini públic marítim terrestre sense necessitat de fer front als feixucs processos d'autorització estatals, com ha estat el cas d'aquesta obra. Això els permetrà impulsar treballs per mantenir els elements que s'estan restaurant.

A llarg termini, i davant la nova política de Costes de no seguir finançant reparacions o, fins i tot, retirar passejos marítims d'espais que són afectats de forma recurrent pels temporals, el consistori s'ha de plantejar el model de front litoral de la població. L'estudi en marxa per part d'experts de la UPC ha de contribuir a definir quines actuacions caldria emprendre tant a la costa com mar endins. Segons Muntadas, els resultats preliminars d'aquests estudis han de ser presentats a Costes aquest mes de gener i, llavors , l'organisme estatal estudiarà la pubicació d'un plec de condicions per construir una escullera de protecció submergida davant la costa.