Maschiopack inverteix 6 milions i crea 30 llocs de treball en la seva planta de Tarragona

L’empresa italiana Maschiopack, dedicada a la fabricació de contenidors per al transport de líquids en sectors com l’alimentació o el químic, invertirà 6 milions d’euros i crearà 30 llocs de treball en la seva planta de Constantí (Tarragona), la qual cosa li permetrà duplicar la seva capacitat productiva en els propers quatre anys.

Segons ha informat la Generalitat, aquest projecte de creixement i millora de la companyia ha comptat amb una ajuda del Govern de 200.000 euros, a través d’Acció, l’agència per a la competitivitat de l’empresa.

Directius de Maschiopack s’han reunit aquesta setmana amb el secretari d’Empresa i conseller delegat d’Acció, Albert Castellanos, que ha assenyalat que projectes com el d’aquesta companyia posen de manifest que Catalunya té potencial per continuar captant nous inversors, així com les condicions i la confiança perquè les multinacionals que ja estan aquí continuïn invertint.

Maschiopack, que opera a Catalunya amb el nom de Maschiopack Ibérica i compta aquí amb 40 treballadors, es va establir a Constantí el 2012 i és l’encarregada de proveir als mercats espanyol, portuguès i del sud de França.