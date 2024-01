Cal Jan de Torredembarra rep el premi a millor pastisseria del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre

L'establiment Cal Jan, de Torredembarra, ha estat reconegut, per tercer any consecutiu, amb el guardó de la Fava d'Or com a millor pastisseria del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. L'entrega de premis ha tingut lloc durant la setena edició de la Mostra Internacional de Pastisseria de Sant Vicenç dels Horts, que s'ha desenvolupat entre els dies 19 i 21 de gener i que ha comptat amb activitats com demostracions i un concurs d'escoles de pastisseries.

Els altres establiments guardonats, per territoris, han estat L'Obrador, del Vendrell (Penedès); Hofmann, de Barcelona (Barcelona i comarques); El Cigne, a Manresa (Catalunya Central); Tornés, de Girona (Comarques de Girona); Tugues, de Lleida (Ponent), i Gil, de Llívia (Pirineus).