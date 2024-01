16 cavalls pura sang anglesos competeixen en el Cós de Sant Antoni de Vila-seca

Els jutges han necessitat de l’ús de la foto finish per tal de resoldre les arribades finals en cada una de les tres curses.Silvia Amador

El Cós de Sant Antoni, Element Festiu Tradicional d’Interès Nacional, ha tingut lloc aquest matí al circuit hípic del Parc de la Torre d’en Dolça, a Vila-seca. Fins a 10.000 persones han seguit les tres curses, on han participat un total de 16 cavalls pura sang anglesos i on s'han repartit 30.000 euros en premis.

En la primera cursa de 1.700 metres de distància, Premi Torre d’en Dolça, el guanyador ha estat el cavall Priapo, de la quadra MP Racing i muntat pel genet Marc Pulido. La segona cursa, Gran Premi Ajuntament de Vila-seca, amb una distancia de 2.500 metres, el guanyador ha estat el cavall Cat Haclysme, de la quadra Anaiak i muntat per Dinis Ferreira. Per últim, la cursa Premi Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca, de 1.700 metres, ha estat guanyada pel cavall Peace Warrior, de la quadra Costa La Vall i muntat per José Luís Borrego.

Enguany, els jutges han necessitat de l’ús de la foto finish per tal de resoldre les arribades finals en cada una de les tres curses.