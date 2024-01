Els ‘gamers’ tenen una cita dissabte 27 a la Canonja

El Poliesportiu de la Canonja acollirà, per primera vegada, una jornada dedicada íntegrament a jugar amb videojocs –el que popularment es coneix com a gaming. Es tracta de la Gaming Experience, impulsada per la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament, conjuntament amb l’empresa Omega World Games. La cita serà el pròxim dissabte, 27 de gener, en horari d’11 a 14 h i de 16 a 20 h.

«La Gaming Experience consta de dues parts. D’una banda, un programa de tornejos amb jocs molt populars. I, de l’altra, una zona de joc lliure pensada per a la màxima diversió de tothom», explica Iván Barceló, regidor de Joventut, Noves tecnologies i Relacions ciutadanes.

Pel que fa als tornejos, aquests són quatre, repartits al matí i a la tarda. A les 11 del matí, els participants podran competir en el Super Smash Bros i l’FC24. El primer és l’icònic joc de lluita de Nintendo, que combina diversió i la competitivitat, mentre que el segon està considerat el millor joc de futbol del món. A la tarda, els tornejos arrencaran a les 16 h.

En aquesta franja, la competició se centrarà en el popularíssim Fornite i l’aclamat joc de curses de Nintendo Mario Kart 8 Deluxe. L’aforament en aquests tornejos és de 32 persones per competició, i hi haurà eliminatòries, semifinals i finals, així com premis per als guanyadors.

Pel que fa a la zona de joc lliure, els assistents podran provar jocs de la PlayStation 5, endinsar-se en Realitat Virtual, demostrar les seves habilitats amb el Let’s Sing o mostrar la teva destresa amb la conducció dels simuladors. Tot plegat, supervisat i amenitzat pels professionals d’Omega World Games.

L’entrada a la Gaming Experience de la Canonja és lliure i gratuïta, per bé que cal treure l’entrada amb antelació. Per aconseguir la invitació es pot fer mitjançant la web d’Omega World Games (https://www.omegawg.com). En el cas dels tornejos, cal fer la inscripció al PIJ (carrer del Raval, 25) en horari de dilluns a dijous de 16 a 20 h i els divendres de 17 a 21 h. Igualment, aquell mateix dia hi haurà una carpa on es podran adquirir les entrades.

La Gaming Experince forma part del programa de Festa Major d’hivern de la Canonja. Altres novetats impulsades per la Regidoria són el Campionat de futbolí i les exhibicions de break dance i batalla de galls que es faran durant el Campionat de Skate i Scooter de diumenge 28 de gener.