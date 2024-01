Constantí finalitza els treballs d’adequació de la rotonda d’accés a la zona nord del municipi

L’Ajuntament de Constantí ha finalitzat els treballs d’adequació de l’interior de la rotonda situada a l’entrada al municipi per la zona nord , a la carretera T-721. El projecte ha consistit en la instal·lació del nom de la població, format per lletres de grans dimensions, i la substitució de la gespa natural per gespa artificial. La gespa instal·lada és la que aquest estiu es va extreure del camp de futbol. Es tracta d’una mesura que té com a objectiu evitar el consum excessiu d’aigua en aquesta època de sequera.

D’altra banda, aquests treballs s’emmarquen en el pla d’actuació que té com a objectiu transformar la imatge dels principals accessos a Constantí amb símbols del municipi que els dignifiquin.

Aquesta actuació se suma a la que ja es va fer el passat mes de maig a l’altra via d’accés al municipi per la zona sud. Aquella actuació va consistir en la instal·lació d’una rèplica del “Tepidarium” de Centcelles a l’entrada a Constantí pel carrer Major, culminant així els treballs de renovació d’aquest carrer.