Els treballadors del servei de recollida de la brossa de Torredembarra tornaran a fer vaga per Setmana Santa

Els treballadors del servei de recollida de la brossa de Torredembarra (Tarragonès) tornaran a fer vaga per Setmana Santa. Així, ho han decidit per majoria en l'assemblea celebrada aquest dijous. La plantilla ja va fer vaga el dia 1, 5 i 6 de gener per reclamar millores laborals a la direcció de l'empresa Prezero.

Entre les demandes destaquen la correcció «d'errors» de les nòmines i aconseguir un seguiment de la política de riscos laborals. També denuncien excessos de jornada i la persecució sindical d'una de les treballadores. Des de la CGT lamenten que ni la companyia ni l'Ajuntament hagin fet «cap moviment» per resoldre el conflicte laboral i, per això, els empleats han acordat portar les seves reivindicacions a Inspecció de Treball.