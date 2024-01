Un oli tarragoní, entre els cinc millors del món

Un oli tarragoní ha estat reconegut com el cinqué millor oli de tot el món. Es tracta de la varietat Premium Coratina, elaborat pel Molí Mas Montseny, al Morell, que va rebre ahir aquest reconeixement en una gala celebrada a Madrid.

Més de 1.000 olis de 24 països diferents optaven a aquest reconeixement mundial que, per primera vegada, compta amb un representant català entre els 10 primers. De fet, el mateix Molí Mas Montseny acumulava ja quatre anys entrant a la prestigiosa selecció de 100 olis que elabora anualment la Guía Evooleum, amb la seva varietat Premium Arbequina però enguany han entrat per primera vegada al top 10, reconeguts amb el premi especial Absolute Best.

El mateix Mas Montseny ven les ampolles de 500 ml de la varietat Premium Coratina a un preu de 20 euros des de la seva pàgina web.