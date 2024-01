«Hem elaborat la programació pensant en tots els gustos i totes les edats»

La Presidenta del Patronat Municipal de Turisme fa un repàs a la programació de la festa i a les principals novetats d’enguany.

—Aquest any la festa ja ha començat, amb una novetat: l’Engrescada que es va celebrar el passat diumenge.

—Sí, va ser una iniciativa dels Gegants i Grallers, i del Cavall Alat, i ha anat molt bé. És la primera vegada que s’ha fet, i ha sigut una mena de toc d’inici festiu molt celebrat.

—Amb quina idea es treballa, el programa de Festa Major?

—Hem dedicat molt de temps i esforç a programar actes que puguin agradar a tothom. En total s’han organitzat una trentena d’actes, pensats per a totes les edats i els gustos. La nostra Festa Major tindrà el tret de sortida oficial aquest mateix dimarts, amb el pregó de Tomàs Grau Recto, director de la Franz Schubert Filharmonia, i finalitzarà el dia 28 de gener. Tot plegat, seran més de deu dies de festa.

—Hi ha una especial atenció a les activitats per al públic familiar, oi?

—Sí, és una línia que ja funcionava abans, i volem seguir per aquest camí. Els petits i petites de les cases s’ho passaran molt bé amb activitats com la gran festa infantil de la companyia Rikus, els Cromàtics o l’espectacle familiar Bunji, la petita koala. A més, també hi ha una colla d’actes que els permetran seguir les tradicions locals més importants, com el Seguici, la Cursa de pallassos o la Trobada de Gegants. També hem programat espectacles de màgia, entre els quals hi ha la segona edició de la Tarda de Màgia Jove.

—Un altre punt fort de les festes vila-secanes és el cartell musical. Com l’han dissenyat?

—Hem volgut programar concerts d’estils molt diferents per arribar a molts gustos també diferents. Per exemple, amb la festa remember Ochentazos y noventazos, l’actuació dels The Tyets i La Cosina, o el Gran Ball de Festa Major. Això, sense oblidar els músics locals. Per això també actuaran els Irreverentes, que presentaran nou disc. Pensem que és important que el puguin presentar a casa i tinguin la visibilitat que es mereixen.

—Aquesta també és una Festa Major de celebracions, amb els trenta-cinc anys del Ball de Diables i els quaranta de l’Esplai Esclop.

—Sí, tenim diversos aniversaris per celebrar, i penso que això és un bon senyal, perquè indica que a Vila-seca som amants de la tradició i que la volem mantenir. A més, hi ha una bona demanda i participació en les entitats per part dels nens i nenes. Per tant, tenim una bona pedrera, fet que és molt important per a qualsevol ciutat.

—La majoria d’actes són gratuïts, però també n’hi ha de pagament. Com està anant la venda d’entrades?

—És cert que, un cop més, la majoria d’actes són gratuïts, i n’hi ha alguns que es paguen, però a preus simbòlics de 5 euros comprant les entrades de manera anticipada (excepte en el cas del concert de The Tyets, que tenien un preu de 10 euros). La veritat és que en pocs dies gairebé estan exhaurides. Així i tot, encara en queden algunes. Vull recordar a tothom que, per comprar-les, cal fer-ho a través de la plataforma de venda d’entrades de Vila-seca, que és https://entrades.viila-seca.cat/

—Què els diria, a tots els vila-secans i vila-secanes que estan a punt de celebrar la Festa Major?

—Els convido a que hi participin i en gaudeixin. Hi hem treballat amb molta cura i estima, i també a partir de l’escolta. Preguntant les necessitats, els gustos i les demandes, per saber què agrada més. Sabem que és difícil arribar a tothom, però ho hem intentat.

—I com la viurà, sent la presidenta del Patronat?

—Segur que molt intensament. Treballant perquè surti tot bé i agradi a la gent. I que es quedin amb ganes de més, perquè això voldrà dir que s’ho han passat bé.