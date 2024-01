Adjudicades les obres per a construir la rotonda d’accés a la ZAL del Port de Tarragona

El Govern de la Generalitat va publicar el 23 de novembre l’adjudicació a l’empresa Tecnologia de Firmes per a la construcció de la rotonda d’accés a la ZAL del Port Tarragona, un projecte que va ser licitat pel Govern de la Generalitat el passat mes de juny de 2023 i sostingut econòmicament per part de l’Autoritat Portuària de Tarragona La nova rotonda, amb un diàmetre exterior de 96 metres, se situarà en l'encreuament entre la C- 31B, la TV-3146 i el nou accés a la ZAL, facilitant d’aquesta manera l’entrada de tot tipus de vehicles, especialment camions, cap a les empreses logístiques que en un futur s’implantaran en la zona. L'obra també inclourà la construcció dels ramals de connexió i tasques complementàries com els elements de drenatge, la senyalització, l'abalisament i l'enllumenat. Les obres tenen una inversió prevista de 3,1 milions d’euros (amb IVA) i es preveu que les obres s’inicien aquest mes de gener amb termini de 10 mesos.

Col·laboració Govern Generalitat-PortTarragona

A l’octubre de 2022 el Govern de la Generalitat va aprovar la subscripció d'un conveni de col·laboració entre el Departament de Territori i l'Autoritat Portuària de Tarragona (APT) per a la construcció d'una rotonda a la carretera C-31B (Autovia Salou-Tarragona) que permetrà connectar la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Tarragona amb la xarxa viària de l’entorn.

El conveni estableix que la Generalitat de Catalunya és l'encarregada de licitar, adjudicar i executar les obres, amb una inversió prevista de 3,1 milions d’euros que finançarà íntegrament el Port de Tarragona. Aquesta actuació s'emmarca en el pla especial d'infraestructures dels accessos a la ZAL que inclou totes les connexions d’aquest espai logístic de prop d’1 milió de metres quadrats amb les carreteres principals.

Desenvolupament de la ZAL

La construcció de la rotonda és un pas més en les obres de condicionament de la ZAL i se sumarà a les obres que actualment està impulsant l’Autoritat Portuària de Tarragona en aquest espai:

Vial Perimetral

Es tracta del primer dels tres projectes d'accessos que connecten la ZAL a les carreteres de l’entorn. Aquesta obra es va adjudicar el mes de setembre de 2021 a la UTE formada per Eiffage-GICSA-Morell per un import de 3.337.868,96€ (sense IVA). Les tasques es van iniciar el 25 d'octubre de 2021 i a hores d’ara ja estan finalitzades. Les obres van consistir en l'execució del vial interior que connectarà la ZAL amb les diferents carreteres i punts de connexió amb la xarxa general de carreteres del territori. Compta amb 1.300 metres de carretera, quatre carrils, dos per sentit, amb dues rotondes intermèdies.

Accés soterrat

El passat mes de juny, l’APT publicava la licitació de l’accés soterrat (per sota la carretera C-31b) per connectar el Vial Perimetral amb la C-31 a la rotonda de la Piconadora i amb el vial exclusiu per vehicles pesats. Aquest nou accés permetrà connectar la ZAL les vies d’alta capacitat A-7 i AP-7. L'obra té un termini d'execució de 12 mesos i un pressupost d’adjudicació de 5.258.338,78 € (IVA exclòs). Les obres s’estan executant actualment i es preveu finalitzin durant el mes de juny de 2024

Desviament del canal de drenatge

Aquest canal que transcorria pel mig dels terrenys es rehabilitaren mitjançant el projecte de restauració i ordenació dels Prats d'Albinyana, integrats dins de la Xarxa Natura 2000, per la qual cosa s'ha de desviar per evitar que passi pel mig d'aquesta zona natural.

El Port Tarragona també va iniciar les obres de desviament del canal de drenatge de les aigües pluvials de Vila-seca i de les carreteres A-7, C-31b i TV-3146 situat en l’espai portuari destinat a acollir la Zona d’Activitat Logístiques (ZAL). El projecte tenia un termini d'execució de 8 mesos i un pressupost de més de 1,2 milions d’euros. Es tracta d’una intervenció finalitzada durant el mes de juny de 2023.