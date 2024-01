La Pobla de Mafumet es prepara per gaudir de la Festa Major del Lledó

El festival de màgia ‘Abraca... Pobla’ i el concert de Sergi Carbonell (ex Txarango) destaquen en un programa amb activitats per a tota la família.Cedida

Tot és a punt a la Pobla de Mafumet perquè donin inici les celebracions en honor de la seva patrona, la Mare de Déu del Lledó, a la qual l’Ajuntament dedicarà una Festa Major amb un total de 34 propostes culturals, lúdiques i festives per a tots els gustos.

L’activitat festiva s’allargarà del 19 de gener al 4 de febrer, omplint tres caps de setmana amb iniciatives tan consolidades com el festival de màgia ‘Abraca... Pobla’. En la seva onzena edició i aconseguint any rere any omplir de gom a gom el Casal Cultural, la cita amb la màgia i l’il·lusionisme obrirà les activitats festives amb el taller i espectacle ‘Trucs de màgia amb el telèfon mòbil per a tota la família’ (19 de gener, 18 h, Casal Cultural), mentre que l’endemà dissabte (11 h, Casal Cultural) tindrà lloc la gala familiar, amb l’argentí Carlos Adriano sobre l’escenari. El festival màgic arribarà al seu final diumenge, a les 18 h (Casal Cultural) amb la gran gala màgica, que comptarà amb artistes de gran prestigi com són Miguel de Lucas (Un país Mágico, TVE), Adrián Soler, Brando & Silvana, Davig el Magow i Mireia.

Cal destacar que el festival ‘Abraca... Pobla’ s’oferirà de manera gratuïta al públic assistent, amb l’única excepció de la gran gala màgica, la qual tindrà un preu de només 3 euros. Les entrades ja estan disponibles al perfil Koobin del municipi, junt amb les altres activitats de pagament que el consistori ha previst per a aquesta edició de la Festa Major del Lledó: el vermut rumbero i solidari amenitzat per Piratas Rumbversions (21 de gener, 12 h, Pavelló), amb un preu de 3 euros per entrada que inclou una consumició; i el concert de Sergi Carbonell, cofundador i compositor de Txarango que inicia el seu primer projecte en solitari, ‘Refugi’. Amb aquest nou treball, Carbonell convida el seu públic a un sorprenent viatge cap a un univers poètic ple de sonoritats delicades i sensibles, que a la Pobla sonarà el dissabte 27 de gener (22 h, Casal Cultural), i que tothom pot gaudir per només 5 euros.

A més i com és costum al municipi, l’Ajuntament destinarà la recaptació íntegra de tots tres espectacles a finalitats solidàries.

El primer cap de setmana de la Festa Major d’hivern inclourà propostes com la inauguració de l’exposició fotogràfica ‘Instants naturals’, de Lluc Semis. Serà divendres, a les 19.30 h i a la sala Tarsici Baget, quan obrirà portes una mostra que serà visitable fins al 29 de febrer, en horari d’obertura de l’edific consistorial.Pel que fa al dissabte 20 de gener, inclourà el sopar de germanor del Lledó (21.30 h, Pavelló), d’estil carmanyola i amenitzat musicalment per l’Orquestra Girasol. Les persones interessades a participar d’aquesta activitat ja s’hi poden inscriure, fins aquest proper dijous, a la consergeria de la Guàrdia Municipal.

Finalment, el cap de setmana es veurà completat durant tot el diumenge amb el Parc d’inflables i jocs infantils, que tindrà lloc a la Carpa dels jardins del Pavelló en sessió de matí i tarda (de 10 a 14 h i de 16 a 18 h).

D’altra banda, la Festa Major d’hivern de la Pobla de Mafumet comptarà un any més amb la tradicional visita al monòlit de la Mare de Déu del Lledó. Aquesta activitat, adreçada a persones majors de 14 anys, tindrà lloc el 27 de gener, si bé avui dilluns s’ha obert el termini d’inscripcions gratuïtes. Les persones interessades a participar-hi poden acudir a la consergeria de la Guàrdia Municipal, fins al divendres 1 9 de gener.