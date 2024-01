Moto Clàssic Constantí celebra la XIII Sortida d’Amics de les Motos Clàssiques

Aquest cap de setmana s’ha donat el tret de sortida al programa d’actes de la Festa Major d’hivern de Constantí, en honor a Sant Sebastià. Ahir diumenge, 14 de gener, va tenir lloc la XIII Sortida d’Amics de les Motos Clàssiques, organitzada un any més pel Moto Clàssic Constantí. Es tracta d’una de les sortides habituals dins el calendari d’aquesta entitat, i va comptar amb la participació d’una trentena de socis amb les seves motos clàssiques.

Els participants es van reunir de bon matí per esmorzar una xocolata calenta amb coca. Tot seguit, es va iniciar la ruta d’uns 125 quilòmetres. Es va sortir des de Constantí per anar fins a Valls, El Pla de Santa Maria i Sarral. Un cop allà, es va fer una parada per visitar l’ermita dels Sants Metges, Sant Cosme i Sant Damià. La sortida va continuar fins a Santa Coloma, Querol, el Pont d’Armentera, Bràfim, Pallaresos, Sant Salvador i fins a tornar a Constantí. Seguidament, es va fer una dinar de germanor a la Pizzeria La Raval.

En el marc dels actes previs de la Festa Major d’hivern, dissabte va tenir lloc el XXIX Campionat de Botifarra “Jaume Martorell” al Sindicat Agrícola. La Festa Major arrencarà oficialment aquest divendres 19 de gener amb el pregó, que aquest any protagonitzarà Josep Bertran Gimferrer, responsable de Comunicació i Relacions Externes de Repsol a Tarragona. Després del pregó es farà l’entrega dels tradicionals premis i distincions honorífiques a diverses entitats i personalitats del municipi.