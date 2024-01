Turull: «No actuar contra multireincidents, faci 15 dies que viuen aquí o 8 generacions, posa en perill la convivència»

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de «xantatge» les acusacions «indignes» dels partits que els han titllat de «xenòfobs» per abordar el tema de la immigració. Turull els ha avisat que «no s'acomplexaran»: «No actuar contra els delinqüents multireincidents, faci quinze dies que viuen aquí o vuit generacions, sí que és posar en perill la convivència i la cohesió». Al seu entendre, no es pot mirar cap a un altre cantó per «prejudicis ideològics, incompetència o deixadesa» i insisteix que ho afrontaran «diguin els que ens diguin i amb totes les conseqüències». Durant la intervenció al Consell Nacional de Junts, Turull ha defensat que Catalunya ha de tenir una política nacional d'immigració, «agradi o no agradi».

Turull ha replicat «els atacs» i «menyspreus» que ha rebut Junts per part de partits d'esquerres després de l'acord amb el PSOE per la negociació de competències sobre immigració. «Aquest xantatge d'acusar-nos de xenòfobs és indigne i no ens apartaran d'entomar el debat», ha sentenciat.

Pel líder de Junts, Catalunya ha de tenir una política nacional d'immigració que respongui a les necessitats del país «en termes de cohesió social, benestar, progrés i termes lingüístics» perquè, ha dit, «ens hi juguem la nació».

Turull ha responsabilitzat l'augment de la ultradreta a Europa als partits «que defugen d'aquest debat». «Que no ens vinguin amb romanços», ha afegit. Per Turull, els partits «no poden mirar cap a un altre cantó per incompetència» i ha garantit que Junts afrontarà el tema. «Anem de cara i ho afrontarem diguin el que ens diguin. Ens hi juguem la convivència», ha subratllat.

Junts ha aprovat impulsar una convenció monogràfica sobre immigració amb experts interns i externs del partit per a fixar posició, tot i que encara no té data.

Paper decisiu a Madrid

Durant la seva intervenció al Consell Nacional que el partit ha celebrat a El Morell (Tarragonès), Turull ha enumerat els acords assolits amb el PSOE com l'oficialitat del català a Europa, les comissions d'investigació al Congrés, la llei d'amnistia i la mesa de negociació amb el PSOE amb la presència d'un mediador internacional.

«Assumim el nostre paper clau amb tota la humilitat i també amb tota la fermesa. Ser determinants a Madrid no ens ha fet menys independentistes. Al contrari: s'està podent veure com a cada votació i a cada intervenció som més independentistes. Ja vam avisar que res tornaria a ser igual», ha ressaltat Turull. Segons el secretari general, l'estratègia d'ajudar el PSOE «a canvi de res» ja ha «passat a la història».