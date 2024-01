Creix un 26% la despesa turística registrada fora de temporada alta a Salou el 2023

La despesa que els turistes han fet via TPV -targetes bancàries- a Salou durant els mesos considerats de temporada baixa ha crescut un 26% el 2023 respecte a l’any anterior. Així ho ha afirmat el responsable de negoci de Turisme de CaixaBank, Albert Pascual, qui ha subratllat que l’abril, maig, setembre, octubre i novembre són els mesos on més ha crescut la despesa.

Una dada que, segons Pascual, evidència la desestacionalització del municipi. De fet, l’alcalde Pere Granados ha celebrat que s’hagi registrat un increment dels visitants durant tots els mesos de l’any. Durant el 2023, el nombre de turistes ha incrementat un 5,7% i la despesa del turisme ja representa el 55% del total que es registra al municipi.

Més de la meitat de la despesa que es registra a Salou prové del turisme. Un sector “molt important” per aquest municipi de costa que des de fa anys ja treballa en la seva desestacionalització. “Ja estem recollint els fruits”, ha celebrat Granados, qui ha afirmat que des del consistori continuen treballant i estudiant noves accions, perquè el municipi continuï sent una destinació “amb vida durant tot l’any”.

Del 55% de la despesa turística xifrada el 2023, el 17% correspon al turisme nacional i un 38% a l’internacional. Pel que fa al primer bloc, Barcelona (30%), Navarra (7%), Madrid (7%) i Lleida (6%) continuen sent els principals mercats. Tot i això, el responsable de negoci de Turisme de CaixaBank, Albert Pascual, ha destacat que la capital espanyola “és la que més està pujant respecte a la temporada prepandèmica”.

Pel que fa al turisme internacional, França es manté al capdavant amb un 27%, tot i haver disminuït respecte a les dades anteriors al 2019. Contràriament, Irlanda ha passat de ser el cinquè país amb una major despesa a Salou el 2019 a convertir-se en el segon mercat el 2023, amb un 23%. La segueixen el Regne Unit (21%), Països Baixos (7%), Bèlgica (4%) i Alemanya (3,5%), que és, segons Pascual, el país que més està creixent.

Segons les dades facilitades per l’entitat bancària, l’allotjament és on més diners han destinat tant els turistes nacionals com els internacionals, però la restauració és el sector que més ha crescut respecte al 2022. En general, la despesa turística a la Costa Daurada central (Vila-seca, Salou i Cambrils) ha estat del 47% i d’un 20% al conjunt de la demarcació de Tarragona.

Pel que fa a les dades d’ocupació, Salou ha registrat durant el 2023 un 5,7% més de turistes que el 2022, arribant als 2.187.368 visitants i als 7.802.029 pernoctacions.

Perspectives per al 2024

Pascual ha assegurat que, de cara al 2024, es preveu un creixement “més moderat”, que podria situar-se al voltant del 2% del PIB turístic. “Estem entrant en una fase molt més normalitzada”, ha afirmat Pascual, qui ha puntualitzat que això “no significa entrar en una fase d’estancament, sinó d’un creixement més normalitzat que es mogui entre un 2% i un 3%”. Tot i això, ha destacat que “continua l’interès per viatjar al conjunt d'Espanya” i que també està creixent entre els mercats que fins ara no ho feien, com per exemple el Japó o els Estats Units.