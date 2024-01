El carril bici a l'avinguda Pompeu Fabra de Salou connectarà amb la Pineda i Cambrils i tindrà un recorregut de 9 quilòmetres

Les obres del carril bici a l’avinguda Pompeu Fabra van a bon ritme i es preveu que finalitzin en pocs mesos. L’alcalde de Salou, Pere Granados, les ha visitat avui i ha argumentat que, des del punt de vista estratègic, és un tram molt necessari, perquè d’aquesta manera queda connectat tot el nucli de Salou, amb la Pineda i Cambrils, al llarg d’uns 9 km.

Ja hi ha un tram fet d’aquest nou carril en un dels extrems de l’av. Pompeu Fabra, tocant a l’av. de la Pedrera, amb el carrer Torremolinos. En la seva totalitat, aquest carril tindrà 900 metres i enllaçarà amb els ja existents, que es troben a l’av. Pla de Maset i a l’av. de la Pedrera.

Actualment, a Salou, hi ha uns 30 km de carril bici, i en aquesta legislatura es farà una ampliació molt important dels trams, ja que la capital de la Costa Daurada aposta per la sostenibilitat i està treballant en la seva transformació per esdevenir un municipi sostenible i intel·ligent, ha assenyalat Granados.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, l'ha visitat avui i ha argumentat que, des del punt de vista estratègic, és un tram molt necessari. El projecte està inclòs als Next Generation PSTD EXT 202, dins l’EIX 2 «Millora de l'eficiència energètica».

A mitjans de novembre de l’any passat van iniciar-se les obres d’aquest carril bici, en què es preveu, entre altres actuacions, la substitució dels arbres que hi havia per d'altres mediambientalment més sostenibles i millor adaptats a la situació actual, de canvi climàtic.

A la vorera remodelada en el tram entre la plaça Sardana i el c. Viladomat, on es va començar l’obra, només hi resta col·locar el paviment de lloses de formigó, instal·lar el nou enllumenat i plantar el nou arbrat. Així mateix, aquesta setmana s'ha començat la rasa per on s'instal·larà la nova canonada de subministrament d'aigua potable. Aquesta mateixa setmana, també, s'ha començat la demolició de la vorera del tram entre el c. Viladomat i el c. Murillo.