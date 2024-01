Altafulla patirà talls de trànsit a partir del 15 de gener per substitució d'embornals

El proper dia 15 de gener a les 8.30 del matí està previst tallar el pas per sota del tren en la rotonda de la Rasa per substituir els embornals i es podrà obrir el dimecres dia 17 de gener pel matí. Seguidament el dia 17 de gener es tallarà un carril a Via Augusta per substituir els embornals, en aquest cas faran la meitat del pas, i s’obrirà el pas el dia 19 de gener.

Aquesta mateixa actuació es farà a l'altra meitat de Via Augusta i se substituiran els embornals que falten. L’inici d’aquesta darrera actuació serà el 22 de gener i obriran el pas el 25 de gener.

Aquesta substitució d'embornals té com a objectiu reduir l'impacte dels aiguats al barri de Baix a Mar i les inundacions periòdiques que provoquen. Entre les inversions per aquest exercici 2024 de l'Ajuntament d'Altafulla, destaca la bassa de laminació per minimitzar els efectes d'aiguats a la qual s’hi destinen prop de 900.000 euros.