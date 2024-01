L'ACA produirà biogàs per a autoconsum a les depuradores de Ginestar i Vila-seca i Salou

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha adjudicat la redacció dels projectes constructius per produir biogàs per a l'autoconsum a les depuradores de Ginestar (Ribera d'Ebre) i Vila-seca i Salou (Tarragonès). Les actuacions estan pressupostades en més de 7,3 milions d’euros i es preveu rebre un ajut de 900.000 euros del Projecte Estratègic per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) dels fons Next Generation - 49.028 euros per a Ginestar i 869.889 euros per a Vila-seca i Salou -. A Ginestar s'implantaran plataformes de recollida i rehidratació de fangs i de generació de biogàs, i a Vila-seca i Salou s'executarà una plataforma de fangs, una digestió anaeròbia i una cogeneració per valorar el biogàs que es produeixi.

La redacció dels projectes constructius de Ginestar i Vila-seca i Salou té un pressupost de 83.127 euros i 107.590 euros, respectivament.

La finalitat de l'ACA és que en deu anys, el 78% de l'energia de les depuradores catalanes provingui de fonts verdes. El pla d'eficiència energètica a les depuradores de Catalunya va començar el 2018 i preveu una inversió de 159 milions d'euros.